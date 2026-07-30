Ausblick: T Rowe Price Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

T Rowe Price Group äußert sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,51 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,24 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent auf 1,89 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,20 USD je Aktie, gegenüber 9,24 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 7,74 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at