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WKN DE: A1W7P1 / ISIN: FI4000062195

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Taaleri präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Taaleri lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Taaleri die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,110 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Taaleri 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 13,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Taaleri 13,5 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,400 EUR, gegenüber 0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 58,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,1 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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