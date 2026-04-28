Taaleri Aktie
WKN DE: A1W7P1 / ISIN: FI4000062195
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Taaleri zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Taaleri öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,090 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 350,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 EUR je Aktie erzielt worden waren.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Taaleri für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,0 Millionen EUR aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,633 EUR je Aktie, gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 61,3 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 56,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taaleri PLC
|
07:01
|Ausblick: Taaleri zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Taaleri stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Taaleri zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Taaleri zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Taaleri PLC
Aktien in diesem Artikel
|Taaleri PLC
|7,32
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.