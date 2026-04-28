Ausblick: Taaleri zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taaleri öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,090 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 350,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 EUR je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Taaleri für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,0 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,633 EUR je Aktie, gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 61,3 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 56,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at