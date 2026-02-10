Ausblick: Taaleri zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Taaleri stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,060 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 73,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 EUR je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 33,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,6 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,7 Millionen EUR aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,560 EUR, gegenüber 1,00 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 59,7 Millionen EUR im Vergleich zu 69,7 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at