Taboola Aktie
WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Taboola (Taboolacom) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Taboola (Taboolacom) wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,109 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 537,7 Millionen USD gegenüber 491,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,079 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,93 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
