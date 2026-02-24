Taboola Aktie

Taboola

WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Taboola (Taboolacom) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Taboola (Taboolacom) wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,109 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 537,7 Millionen USD gegenüber 491,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,079 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,010 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,93 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

