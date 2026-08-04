Taboola Aktie
WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Taboola (Taboolacom) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Taboola (Taboolacom) wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Taboola (Taboolacom) noch -0,010 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Taboola (Taboolacom) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 499,5 Millionen USD im Vergleich zu 465,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,438 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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