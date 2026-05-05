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WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Taboola (Taboolacom) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taboola (Taboolacom) stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,028 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Taboola (Taboolacom) 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 453,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Taboola (Taboolacom) 427,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,253 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,02 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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