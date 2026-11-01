Tactile Systems Technology Aktie
WKN DE: A2APEV / ISIN: US87357P1003
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tactile Systems Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tactile Systems Technology lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,277 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tactile Systems Technology noch 0,360 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 92,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 85,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 362,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 329,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tactile Systems Technology Inc
|
07:01
|Ausblick: Tactile Systems Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: Tactile Systems Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Tactile Systems Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tactile Systems Technology Inc
Aktien in diesem Artikel
|Tactile Systems Technology Inc
|20,54
|-5,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.