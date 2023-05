Ausblick: Tactile Systems Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tactile Systems Technology lässt sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tactile Systems Technology die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,239 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,422 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Tactile Systems Technology nach den Prognosen von 4 Analysten 53,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,060 USD, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 271,8 Millionen USD im Vergleich zu 246,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at