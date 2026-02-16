Ausblick: Tactile Systems Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tactile Systems Technology wird am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,437 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,25 Prozent erhöht. Damals waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 93,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 85,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,796 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,700 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 319,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 293,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at