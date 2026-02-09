Ausblick: Taikisha stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Taikisha öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 48,56 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 25,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Taikisha 38,73 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,96 Prozent auf 71,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Taikisha noch 70,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 227,32 JPY je Aktie, gegenüber 169,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 286,73 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 276,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at