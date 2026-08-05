TAISEI Aktie
WKN DE: A1H8DM / ISIN: US8740182030
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: TAISEI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TAISEI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,266 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAISEI ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,05 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 1,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 15,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,86 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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