Ausblick: TAISEI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAISEI wird am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,33 Prozent auf 3,61 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber 1,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 13,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at