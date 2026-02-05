TAISEI Aktie

TAISEI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8DM / ISIN: US8740182030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 07:01:06

Ausblick: TAISEI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAISEI wird am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,33 Prozent auf 3,61 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber 1,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 13,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TAISEI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu TAISEI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TAISEI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs 22,70 -1,02% TAISEI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen