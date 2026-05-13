Ausblick: Taisei legt Quartalsergebnis vor

Taisei wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 270,51 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 19,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Taisei 225,61 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Taisei 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 686,94 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Taisei 626,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 950,52 JPY, gegenüber 682,78 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2.101,95 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.154,22 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at