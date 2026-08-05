Taisei Aktie
WKN: 857627 / ISIN: JP3443600006
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Taisei stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Taisei stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 170,83 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 173,42 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,66 Prozent auf 522,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Taisei noch 440,34 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1052,24 JPY, gegenüber 1025,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2.431,43 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.089,09 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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