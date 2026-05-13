Ausblick: TAISEI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAISEI wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass TAISEI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,438 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TAISEI in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD, gegenüber 1,12 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 13,34 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,13 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at