Ausblick: TAISEI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAISEI wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,391 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TAISEI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD aus. Im Vorjahr waren 1,70 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 15,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net