Taisei Aktie
WKN: 857627 / ISIN: JP3443600006
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Taisei zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Taisei wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 218,41 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Taisei 213,18 JPY je Aktie eingenommen.
Taisei soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 564,41 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 575,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 861,06 JPY im Vergleich zu 682,78 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2.102,81 Milliarden JPY, gegenüber 2.154,22 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taisei Corp.
|
05.02.26
|Ausblick: Taisei zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Taisei legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Taisei verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Taisei stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Taisei stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Taisei Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Taisei Corp.
|95,50
|2,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.