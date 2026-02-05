Taisei Aktie

Taisei für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857627 / ISIN: JP3443600006

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Taisei zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taisei wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 218,41 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Taisei 213,18 JPY je Aktie eingenommen.

Taisei soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 564,41 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 575,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 861,06 JPY im Vergleich zu 682,78 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2.102,81 Milliarden JPY, gegenüber 2.154,22 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Taisei Corp.

Analysen zu Taisei Corp.

Aktien in diesem Artikel

Taisei Corp. 95,50 2,69% Taisei Corp.

