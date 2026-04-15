Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 16.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

28 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,30 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 55,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,12 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Taiwan Semiconductor Manufacturing nach den Prognosen von 28 Analysten 35,35 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 38,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 44 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,40 USD, gegenüber 10,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 43 Analysten durchschnittlich auf 158,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 122,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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