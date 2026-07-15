Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,81 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing noch 2,49 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten ein Plus von 31,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,85 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 30,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 40 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,84 USD, gegenüber 10,63 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 39 Analysten im Durchschnitt 164,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 122,24 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at