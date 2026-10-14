Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

27 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,91 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten ein Plus von 38,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 45,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,08 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 41 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,99 USD im Vergleich zu 10,63 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 170,83 Milliarden USD, gegenüber 122,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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