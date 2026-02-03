Ausblick: TAIYO NIPPON SANSO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAIYO NIPPON SANSO wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 78,71 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 65,34 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TAIYO NIPPON SANSO in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 344,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 328,22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 277,39 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 228,20 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.336,36 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.308,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at