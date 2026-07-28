Ausblick: TAIYO NIPPON SANSO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAIYO NIPPON SANSO wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass TAIYO NIPPON SANSO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 82,01 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 65,60 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,83 Prozent auf 342,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 314,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 322,20 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 286,22 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.433,22 Milliarden JPY, gegenüber 1.359,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at