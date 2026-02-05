Ausblick: TAIYO YUDEN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAIYO YUDEN wird am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 33,06 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,88 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 88,87 Milliarden JPY – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAIYO YUDEN 86,87 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 91,42 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,67 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 353,12 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 341,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at