TAIYO YUDEN Aktie
WKN: 863428 / ISIN: JP3452000007
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: TAIYO YUDEN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TAIYO YUDEN wird am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 33,06 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,88 JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 88,87 Milliarden JPY – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAIYO YUDEN 86,87 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 91,42 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,67 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 353,12 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 341,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TAIYO YUDEN CO LTD
|
05.02.26
|Ausblick: TAIYO YUDEN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: TAIYO YUDEN legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: TAIYO YUDEN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: TAIYO YUDEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu TAIYO YUDEN CO LTD
Aktien in diesem Artikel
|TAIYO YUDEN CO LTD
|19,80
|5,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.