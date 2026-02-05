TAIYO YUDEN Aktie

TAIYO YUDEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766631 / ISIN: US8740472027

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: TAIYO YUDEN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAIYO YUDEN lädt am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass TAIYO YUDEN für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,851 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll TAIYO YUDEN im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 570,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 570,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

