Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Take Two informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Take Two wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
22 Analysten schätzen, dass Take Two für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,327 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,36 Milliarden USD aus – eine Minderung von 9,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Take Two einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,620 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,53 Milliarden USD, gegenüber 6,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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