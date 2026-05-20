Ausblick: Take Two präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Take Two veröffentlicht am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,565 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -21,080 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Take Two in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,55 Milliarden USD im Vergleich zu 1,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,90 USD im Vergleich zu -25,580 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 6,68 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,63 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at