Ausblick: Take Two präsentiert Quartalsergebnisse

Take Two präsentiert in der am 17.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,684 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Take Two ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 22 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,84 Prozent auf 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Take Two noch 845,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,58 USD, gegenüber 5,06 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 5,23 Milliarden USD im Vergleich zu 3,41 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at