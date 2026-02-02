Take Two Aktie

Take Two für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Take Two verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Take Two stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,833 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,710 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Take Two nach den Prognosen von 19 Analysten 1,58 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,32 USD im Vergleich zu -25,580 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich bei 6,47 Milliarden USD, gegenüber 5,63 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

