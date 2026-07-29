Ausblick: Takeda Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Takeda Pharmaceutical präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 54,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 79,40 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,88 Prozent auf 1.149,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Takeda Pharmaceutical noch 1.106,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 120,16 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -96,750 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4.658,62 Milliarden JPY, gegenüber 4.505,72 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at