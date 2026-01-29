Ausblick: Takeda Pharmaceutical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Takeda Pharmaceutical wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,136 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Takeda Pharmaceutical 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Takeda Pharmaceutical in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 USD, gegenüber 0,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 28,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at