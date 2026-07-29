Takeda Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A1CWZF / ISIN: US8740602052
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Takeda Pharmaceutical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Takeda Pharmaceutical wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,169 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,371 USD im Vergleich zu -0,320 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 28,79 Milliarden USD, gegenüber 29,90 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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