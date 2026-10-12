TAKEUCHI MFG Aktie

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WKN: 164186 / ISIN: JP3462660006

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12.10.2026 07:01:06

Ausblick: TAKEUCHI MFG informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAKEUCHI MFG wird am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 197,80 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,17 Prozent verringert. Damals waren 208,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 70,16 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TAKEUCHI MFG einen Umsatz von 63,48 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 615,66 JPY, gegenüber 611,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 253,95 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 225,28 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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