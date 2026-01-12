Ausblick: TAKEUCHI MFG legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAKEUCHI MFG wird am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 117,74 JPY aus. Im letzten Jahr hatte TAKEUCHI MFG einen Gewinn von 138,20 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 57,82 Milliarden JPY – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAKEUCHI MFG 56,80 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 588,48 JPY, während im vorherigen Jahr noch 552,45 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 222,02 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 213,23 Milliarden JPY waren.

