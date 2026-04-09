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TAKEUCHI MFG Aktie

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WKN: 164186 / ISIN: JP3462660006

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09.04.2026 07:01:06

Ausblick: TAKEUCHI MFG stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAKEUCHI MFG stellt am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 135,96 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TAKEUCHI MFG noch ein Gewinn pro Aktie von 58,80 JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,83 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei TAKEUCHI MFG für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 49,02 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 591,14 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 552,45 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 222,08 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 213,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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