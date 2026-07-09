TAKEUCHI MFG Aktie

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WKN: 164186 / ISIN: JP3462660006

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09.07.2026 07:01:06

Ausblick: TAKEUCHI MFG stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAKEUCHI MFG wird am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 173,13 JPY aus. Im letzten Jahr hatte TAKEUCHI MFG einen Gewinn von 160,54 JPY je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50,62 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei TAKEUCHI MFG für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 57,50 Milliarden JPY aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 569,02 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 611,92 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 243,16 Milliarden JPY, gegenüber 225,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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