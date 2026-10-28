Ausblick: TAL Education Group (A) Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAL Education Group (A) Un gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,178 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,09 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 25,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 862,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, gegenüber 0,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 3,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at