TAL Education Group Aktie

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WKN DE: A1C7VE / ISIN: US8740801043

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: TAL Education Group (A) Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAL Education Group (A) Un lädt am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,140 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 28,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 784,9 Millionen USD gegenüber 610,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,627 USD im Vergleich zu 0,140 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,99 Milliarden USD, gegenüber 2,25 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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