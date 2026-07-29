Ausblick: TAL Education Group (A) Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TAL Education Group (A) Un wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,129 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,78 Prozent auf 719,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 576,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,873 USD aus. Im Vorjahr waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 3,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at