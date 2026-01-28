Ausblick: TAL Education Group (A) Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAL Education Group (A) Un wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,057 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 28,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 777,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 606,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,371 USD aus. Im Vorjahr waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 3,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

