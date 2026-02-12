Talabat Aktie

WKN DE: A40X6Z / ISIN: AEE01569T248

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Talabat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Talabat wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,007 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 AED je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD für Talabat, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,94 Milliarden AED erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,040 AED erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,94 Milliarden AED waren.

Redaktion finanzen.at

