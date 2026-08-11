Talabat Aktie
WKN DE: A40X6Z / ISIN: AEE01569T248
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Talabat stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Talabat stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,002 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Talabat 0,020 AED je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,15 Milliarden USD betragen, verglichen mit 3,60 Milliarden AED im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,013 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,100 AED je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,49 Milliarden USD, gegenüber 17,09 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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