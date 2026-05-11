Talabat Aktie
WKN DE: A40X6Z / ISIN: AEE01569T248
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Talabat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Talabat wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 USD gegenüber 0,020 AED im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,02 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,06 Milliarden AED im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,014 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 AED einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 4,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 17,09 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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