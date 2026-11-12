Talabat Aktie

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WKN DE: A40X6Z / ISIN: AEE01569T248

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Talabat zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Talabat wird am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,003 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Talabat 0,020 AED je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,15 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,69 Milliarden AED erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,015 USD, gegenüber 0,100 AED je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 4,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,09 Milliarden AED generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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