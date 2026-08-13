Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Bilanz steht an
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Talanx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Talanx stellt am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,71 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Talanx ein EPS von 2,98 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 11,82 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,64 Milliarden EUR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,88 EUR je Aktie, gegenüber 9,60 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 50,57 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 57,34 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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