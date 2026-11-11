Ausblick: Talanx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Talanx lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Talanx die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,74 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 19,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,29 EUR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Talanx nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 12,27 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,41 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,11 EUR, gegenüber 9,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 49,98 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,34 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net