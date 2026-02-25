Talen Energy Aktie
Ausblick: Talen Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Talen Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,62 USD. Dies würde einem Zuwachs von 44,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Talen Energy 1,81 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Talen Energy nach den Prognosen von 7 Analysten 664,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 52,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 436,0 Millionen USD umgesetzt worden.
11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 17,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,42 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
