Ausblick: Talen Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Talen Energy wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,940 USD je Aktie erzielt worden.

Talen Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,28 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,790 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,37 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at