Ausblick: Talen Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Talen Energy wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,02 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 101,33 Prozent erhöht. Damals waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 828,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 866,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,25 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,790 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at