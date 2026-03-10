Talenom Aktie
WKN DE: A425SL / ISIN: FI4000598149
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Talenom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Talenom wird am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Talenom für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,011 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 27,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 29,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 EUR im Vergleich zu 0,130 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 119,2 Millionen EUR, gegenüber 126,2 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talenom PLC Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Talenom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Talenom PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Talenom PLC Registered Shs
|1,45
|-4,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.