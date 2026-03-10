Ausblick: Talenom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Talenom wird am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Talenom für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,011 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 27,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 29,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 EUR im Vergleich zu 0,130 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 119,2 Millionen EUR, gegenüber 126,2 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

